Elon Musk fitne dağıttı

OpenAI, geçen hafta Abu Dabi'de dünyanın en büyük yapay zeka veri merkezlerinden birini inşa etmek için bir anlaşma kazanan Amerikalı teknoloji devlerinden oluşan bir gruba liderlik etmişti.

WSJ'ın haberine göre, perde arkasında Elon Musk, kendi yapay zeka girişimi dahil edilmediği takdirde anlaşmayı rayından çıkarmak için çok çaba sarf etti.



Haberde bir yapay zeka firması olan G42'deki yetkililerle yaptığı bir görüşmede Musk'ın kendi şirketi xAI anlaşmaya dahil edilmedikçe planların ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanma şansının olmadığını söylediği ileri sürülüyor.