Elon Musk kırmızı alarmda. Siyasi hamleleri Tesla'yı vurdu

Teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla ile satış oranlarında düşüş yaşıyor. Fransa Otomobil Birliği'ne göre, ABD merkezli şirket geçen ay Fransa'da sadece 1.942 araç kaydetti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 66'lık bir düşüş anlamına geliyor. İsveç'te ise Tesla'nın satışları Aralık ayında yüzde 71, yıl genelinde ise yüzde 67 oranında düştü.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Bu düşüşlerin aksine Norveç'te ise şirket Aralık ayında 5.679 araç kaydetti; bu da bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 90'lık bir artış anlamına geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTTI ANCAK TESLA SATIŞLARI DÜŞTÜ

2026 yılı boyunca elektrikli araçlara ilgi arttı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, geçen yılın ilk 11 ayında Tesla'nın Avrupa genelindeki satışları yüzde 28 düşerken, sektör genelinde bataryalı elektrikli araç kayıtları yüzde 27 arttı.

SATIŞLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Teknoloji milyarderi sık sık dünya gündemine oturmayı başan isim Elon Musk, siyasi hamleleriyle de 2025 de gündemdeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını desteklediğini açıklaması ve bağış yapması tepki çekmesine neden olmuştu.

Tesla satışlarındaki düşük orının nedenlerinden biri Elon Musk'ın Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkelerde sağcı politikacıları ve partileri desteklemesi nedeniyle yaşanan tepkiler olduğu düşünülüyor.

Bir diğer neden ise Tesla'nın Tam Otonom Sürüş olarak pazarlmasını yürüttüğü araçlarla satış oranlarının artması bekleniyordu ancak şirket yetkililerden henüz yasal onay alamadı.