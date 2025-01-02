Elon Musk kripto piyasasını karıştırdı: 66 dolar yatırdı, 3 milyon dolar aldı!

Elon Musk , geçtiğimiz günlerde X platformundaki kullanıcı adını ve görselini değiştirdi. Kullanıcı adını "Kekius Maximus” olarak güncelleyen Musk, profil resmini zırh kuşanmış Pepe the Frog görseli yaptı. Musk'ın hamlesinin ardından Kekius Maximus isimli bir memecoin'de fiyat hareketliliği dikkat çekti.

66 DOLARLIK YATIRIM 3 MİLYON DOLARI AŞTI

Aralık ayında piyasaya sürülen memecoin'in piyasa değeri kısa sürede 400 milyon dolara yaklaştı.

Dün gece 23.00 sularında zirve seviyesini gören memecoin, piyasaya sürüldüğü günden itibaren yükselişi yüzde 45 bini aştı.

Projenin geliştiricisi olduğu tahmin edilen bir kişinin 66 dolarlık yatırımının karşılığını 3 milyon doları aştı.

AYNI HIZLA DÜŞTÜ!



Ancak memecoin yüksek seviyelerde çok uzun tutunamadı. Musk'ın yeniden orjinal ismine ve profil fotoğrafına dönmesiyle birlikte düşüş hızlandı ve yüzde 90'ı buldu. Kripto paranın piyasa değeri 400 milyon dolarlık seviyesinden 100 milyon doların altına indi.

Musk'ın bu adımı kripto piyasasına yönelik manipülasyon eleştirilerinin son halkası oldu.



Dünyanın en zengin insanı, daha önce de profil resmini Dogecoin'in simgesi olan köpek figürü ile değiştirmişti.