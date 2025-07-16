Elon Musk paradan para kazanacak

Konuya aşina olan kişilere göre Elon Musk'ın SpaceX'i, şirkete yaklaşık 400 milyar dolar değer biçecek bir hisse satışı planlıyor.



Anlaşma, Musk'ın roket ve uydu üreticisi için hızla yükselen bir değere işaret ediyor ve SpaceX'i dünyanın en yüksek değerli startup'ı olarak sağlamlaştırıyor.



Konunun gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kişiler, 212 dolarlık hisse başına fiyatın Aralık ayındaki bir önceki işlemde belirlenen 185 dolardan önemli ölçüde yüksek olduğunu söyledi.



Bir SpaceX temsilcisi yorum talebine hemen yanıt vermedi.