Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu

Her geçen gün artan servetiyle piyasaları alt üst eden Elon Musk, bir rekora daha imza attı.

Servetiyle Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, bu akşam itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar dolara ulaştı.



Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değerindeki artış nedeniyle rekor kıran Musk'ın serveti işlem gününün sonunda ise 499,1 milyar dolara geriledi. Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi unvanını alan Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

100 MİLYAR DOLAR BARAJINI 2020'DE AŞTI

Forbes'un listesinde Musk'ın ardından, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg yer aldı. Serveti Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşan Elon Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını elde etmişti.