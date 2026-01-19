Elon Musk servetiyle rekorlar kırmaya devam ediyor. Tarihte ilk olacak

Forbes'da yer alan habere göre Musk’ın xAI Holdings şirketi, bu ayın başlarında özel yatırımcılardan 250 milyar dolar değerleme üzerinden 20 milyar dolar topladı. Bu rakam, Musk’ın geçen yıl mart ayında yapay zeka girişimi xAI’yi sosyal medya şirketi X ile birleştirdiğini açıkladığında dile getirdiği 113 milyar dolarlık değerlemenin oldukça üzerinde olduğu görüldü.

YATIRIMCILARINA DA KAZANDIRDI

Dünya'nın açık ara en zengin kişisi olan Musk'ın serveti 779,6 milyar dolara ulaştı. Bu durumda da Elon Musk, tarihte 800 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi olma yolunda sona geliyor. Musk, yalnızca kendi servetini değil yatırımcılarının da servetlerini arttırdı. Bunlar arasında Twitter’ın ilk yatırımcılarından Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal El Suud Forbes’a göre Prens El-Velid, xAI Holdings’te değeri 4 milyar dolar olan yüzde 1,6’lık bir hisseye sahip ve bu durum net servetini 19,4 milyar dolara çıkarıyor.

SİYASETTEN UZAKLAŞMASIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Musk, son bir yıl içinde servetiyle ilgili birçok dönüm noktasına ulaştı. Trump hükümetine yakınlığı ile maddi kayıplar yaşayan Musk, siyasetten uzaklaşıp elektirkli araç üretimi konularıyla daha da yakından ilgileneceğini açıkladı. Ardından servetini katlayarak yükselmeye devam etti.