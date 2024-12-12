Elon Musk servetiyle tarihe geçti

Elon Musk, net serveti 400 milyar doları aşan ilk insan oldu.



Geçtiğimiz günlerde 50 milyar dolarlık SpaceX hissesi satan Musk, servetini 24 saatte 62,8 milyar dolar artırdı.

Bu artış ile birlikte Elon Musk'ın toplam servet büyüklüğü 447 milyar dolara yükseldi.

400 milyar dolarlık servete ulaşan ilk insan olan Musk ile birlikte en zengin 500 kişinin de servet büyüklüğü 10 trilyon doları aştı.

TRUMP'LA BİRLİKTE HIZLANDI



Elon Musk'ın servetindeki artış, Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte hızlandı.

ABD seçimlerinden sonra Musk, sadece 3 haftada yaklaşık 85 milyar dolar kazandı. ABD milyarder servetine bu yıl 218 milyar dolar ekledi.



Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla hisseleri sadece bu yıl yüzde 71 değer kazandı.

