Elon Musk, Tesla'yı olmadığı gibi mi gösteriyor?

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla satışlarının diğer tüm otomobil üreticileriyle birlikte düştüğünü söylerken Avrupa otomobil pazarının bu yılki durumunu yanlış tanımladı.



Son dört ayda Tesla'dan daha fazla yeni araç kaydı yapan beş üretici satışlarını arttırdı. Tesla, kayıtların neredeyse yüzde 40 oranında düşmesiyle büyük otomobil üreticileri arasında açık ara en kötü performansı sergiledi.



Tesla'nın CEO'su Musk, Salı günü Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda Bloomberg News'e verdiği mülakatta değerlendirmelerde bulundu.



Musk, Tesla'nın Avrupa'daki satışlarının geçen yılın bu dönemine kıyasla düşmesi konusunda "Bu tüm üreticiler için geçerli. Bunun istisnası yok. Avrupa ekonomisi oldukça zayıf." dedi.



Otomotiv araştırmacısı Jato Dynamics'in kıdemli analisti Felipe Munoz, "Avrupa'nın yeni otomobil pazarının pandemi öncesine göre yaklaşık 3 milyon araç daha küçük olduğu ve satışların artmadığı doğru. Ancak pazar ilk dört ayda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlıydı ve kazananlar ve kaybedenler vardı." ifadelerini kullandı.



"TESLA EN BÜYÜK KAYBEDENLERDEN BİRİ"



Munoz bir e-postada “Tesla en büyük kaybedenlerden biri. Çok fazla pazar payı kaybediyorlar.” dedi.