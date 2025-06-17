Elon Musk test yaptırdı, işte sonuçlar

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ağır uyuşturucu maddeler kullandığına dair ortaya atılan iddialara dair laboratuvar sonuçları ortaya çıktı.

Elon Musk test yaptırdı, işte sonuçlar

ABD Başkanı Donald Trump'la arası bozulan ve işleri de iyi gitmeyen milyarder iş insanı atılan iftiraları ortaya çıkarmak için harekete geçti.

Musk, uyuşturucu maddeler kullandığına dair iddiaları çürütmek için yaptırdı.

Sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, test sonuçlarını X hesabından paylaştı.

kullanmadığı ve testinin temiz olduğunu belgeleyen Musk, sesli gülme emojisiyle paylaşımda bulundu.

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