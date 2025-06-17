Elon Musk test yaptırdı, işte sonuçlar

ABD Başkanı Donald Trump'la arası bozulan ve işleri de iyi gitmeyen milyarder iş insanı Elon Musk atılan iftiraları ortaya çıkarmak için harekete geçti.



Musk, uyuşturucu maddeler kullandığına dair iddiaları çürütmek için test yaptırdı.



Sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, test sonuçlarını X hesabından paylaştı.



Uyuşturucu kullanmadığı ve testinin temiz olduğunu belgeleyen Musk, sesli gülme emojisiyle paylaşımda bulundu.