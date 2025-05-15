Elon Musk yeni müşteri buldu! Havada iş birliği

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates, uçak içi Wi-Fi hizmetini geliştirmek için Elon Musk'ın SpaceX'i ile görüşmeler yapıyor.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Dubai merkezli şirket, geniş gövdeli jetlerini SpaceX'in Starlink internet hizmetiyle donatmak için bir anlaşma yapmayı düşünüyor.



Görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, yaklaşık 250 jetli geniş gövdeli bir filoya ve Boeing ve Airbus SE'den 300'den fazla siparişe sahip olan Emirates'in bu hizmeti ücretsiz mi yoksa sadece sadakat ve premium yolculara mı sunacağının belirsiz olduğunu söyledi.



Dünya çapında daha fazla havayolu Starlink hizmetini uçaklarda sunmaya başlarken, Emirates'i kazanmak ürün için önemli bir onay olacak çünkü havayolu en büyük filolardan birine sahip ve premium hizmetiyle dünya çapında tanınıyor. Aynı zamanda Starlink, Emirates'in hizmet verdiği iki büyük pazar olan Çin ve Rusya'da çalışmıyor; bu da havayolu şirketinin geçici bir çözüm bulması ya da ürünü bu hava sahaları üzerinden kesmesi gerektiği anlamına geliyor.



AIRBUS A380'LERDE ÇALIŞMAYABİLİR



Starlink ayrıca Emirates'in imza ürünü olan çift katlı Airbus A380 için de sertifikalı değil. Hizmet, havayolu filosunun yarısından fazlasını oluşturan Boeing'in 777 jeti üzerinde çalışıyor. Emirates'in filosuna katmaya başladığı Airbus A350'nin, web sitesine göre önümüzdeki birkaç hafta içinde Starlink onayı alması bekleniyor.



Emirates, anlaşma hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, en iyi uçak içi hizmete bağlı olduğunu söyledi. SpaceX ise yorum talebine yanıt vermedi.



Bir kişi, Emirates'in Starlink'e yaptığı ve dolu olsun ya da olmasın her koltuk için bir ücret içeren aylık ödemeler konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi. Ancak söz konusu kişi, taşıyıcının daha uzun süreli sözleşme imzalamak veya daha fazla sayıda birim satın almak gibi tavizler vermesi halinde bazı ücretlerin düşebileceğini de sözlerine ekledi.



YOLCULAR İNTERNET İÇİN PARA ÖDEMEK ZORUNDA



Dünyanın en uzun rotalarından bazılarını işleten Emirates'in çoğu yolcusu artık uçakta internet paketleri için ödeme yapmak zorunda.



STARLINK BAE'DE KULLANILMIYOR



Söz konusu kişiler, anlaşmanın nihai olmadığını ve havayolu şirketinin Viasat gibi başka bir sağlayıcıyla ortaklık kurmaya karar verebileceğini belirttiler. Şimdilik Starlink'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımına izin verilmiyor ve bir anlaşma muhtemelen bu politikanın tersine çevrilmesini gerektirecek.



KÖRFEZ'DE STARLINK KULLANILABİLİR



Bu hafta başında Musk, Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad ziyareti kapsamında Starlink'in havacılık ve denizcilik amaçlı kullanımına izin vereceğini söyledi. Bölgede Katar, Bahreyn ve Ürdün Starlink'in kullanımına izin veriyor.