Elon Musk'a 29 milyar dolarlık ödül

Tesla, şirketin CEO'su Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolar değerinde 96 milyon hisse verdi.



2024 yılında bir Delaware mahkemesi, Tesla yönetim kurulunun onay sürecinin kusurlu ve hissedarlara karşı adaletsiz olduğunu gerekçe göstererek Musk'ın 50 milyar doların üzerindeki 2018 yılı tazminat paketini geçersiz kılmıştı.



MUSK PARANIN PEŞİNDE KOŞTU



Musk, Mart ayında karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ve bir alt mahkeme yargıcının rekor tazminatı iptal ederken birden fazla yasal hata yaptığını iddia etmişti.



Bu yılın başlarında elektrikli araç üreticisi, yönetim kurulunun Musk'ı ilgilendiren bazı tazminat konularını değerlendirmek üzere özel bir komite oluşturduğunu söylemiş, ancak herhangi bir ayrıntı açıklamamıştı.



Tesla, yüzde 13'lük hissesiyle en büyük hissedarı olan Musk'ın odağını vaat ettiği uygun fiyatlı EV platformundan robotaksilere ve insansı robotlara kaydırması ve şirketi bir otomobil üreticisinden çok bir yapay zeka ve robotik firması olarak konumlandırmasıyla bir dönüm noktasında bulunuyor.



GİTMEMESİ İÇİN PARA VERİYORLAR



Özel komite başvurusunda, “Elon'un iş girişimlerinin, ilgi alanlarının ve zamanına ve dikkatine yönelik diğer potansiyel taleplerin kapsamlı ve geniş kapsamlı olduğunun farkında olsak da bu ödülün Elon'u Tesla'da kalmaya teşvik edeceğinden eminiz” dedi.



Ödülün Musk'ın oy gücünü kademeli olarak artıracak şekilde tasarlandığı, kendisinin ve hissedarların sürekli olarak Musk'ın Tesla'nın misyonuna odaklanmasını sağlamanın anahtarı olduğunu söyledikleri belirtildi.



Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2'den fazla yükseldi.