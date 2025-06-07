Elon Musk'a kötü bir haber daha! Starlink kesildi



United Airlines, SpaceX'in uydu-internet hizmetinin birkaç düzine bölgesel jete kurulduktan sonra parazit oluşturduğunu söyledi.



United Airlines geçtiğimiz ay ücretsiz Starlink Wi-Fi hizmetini büyük bir heyecanla sunmaya başladı. Ancak statik parazitle ilgili sorunları gidermek için yaklaşık iki düzine uçakta hizmeti devre dışı bırakmak zorunda kaldı.



United Airlines yaptığı açıklamada, uçuş güvenliği ile ilgili bir sorun olmadığını söylediği bu sorunla ilgili "az sayıda raporun" ele alınması için Starlink ile birlikte çalıştığını söyledi. Sorun giderilirken, Starlink donanımlı bölgesel jetler Wi-Fi kapalı olarak hizmet veriyor.



İSTEDİĞİ YERE İNTERNET HİZMETİ VEREBİLİYOR



Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Starlink şirketi, istenilen noktaya yönlendirildiğinde internet hizmeti verebiliyor.