Elon Musk'ı yıkamadılar! Tesla 3 haftadır yükseliyor

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri Cuma günü yükselişe geçerek Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve elektrikli araç üreticisi üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta sonu yapılacak müzakereler öncesinde ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara uyguladığı gümrük vergilerinde indirime gideceğini söylemesiyle ticarete ilişkin genel hava Cuma günkü kazançları destekledi. Çin'in ticaret politikasına ilişkin iyimser haberler, Beyaz Saray'ın İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmasının ardından geldi.



Tesla hisseleri yüzde 4,7 artışla kapanırken, hisseler haftalık yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi. Tesla hisseleri, CEO Elon Musk'ın Trump yönetiminden uzaklaşırken şirkette daha fazla zaman geçirmeyi planladığının sinyalini vermesiyle vurgulanan bir kazanç güncellemesiyle son üç haftada yaklaşık yüzde 15 arttı.



AVRUPA BÖLGESİNDE SATIŞLAR DÜŞÜŞTE



Ancak Tesla için bu hafta gelen haberlerin hepsi olumlu değildi, zira Avrupa bölgesinde satışlardaki zayıflık devam etti.



Salı günü, İngiltere'den gelen son veriler, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği otomobil ticaret grubuna göre, Tesla kayıtlarının (satışlar için bir vekil) Nisan ayında sadece 512 yeni araca ulaştığını ortaya koydu. Bu rakam bir yıl öncesine göre yüzde 62 düşüş anlamına geliyor.



Tesla'nın İngiltere'deki düşük performansı diğer önemli bölgelerdeki zayıflığı takip ediyor. Almanya'nın KBA ticaret grubu, bu ülkedeki kayıtların yüzde 46 düşüşle 885'e gerilediğini bildirdi. Almanya Tesla'nın Avrupa'daki tek fabrikasına ev sahipliği yapıyor.



Ulusal otomobil birliklerini araştıran Bloomberg verilerine göre, Tesla kayıtları Fransa (yüzde 59 düşüş), Danimarka (yüzde 67 düşüş) ve İsveç (yüzde 81 düşüş) gibi önemli bölgelerde de düştü. Nisan ayındaki düşüşler Mart ayındaki Avrupa satışlarındaki düşüşü de yansıtıyor.

İlk çeyrek satışları da analistlerin beklediğinden daha fazla düştü.



Tesla'nın ana pazarı olan ABD'de bile şirket satışları artırmak için ek kaldıraçlar kullanmak zorunda kaldı.



Otomobil üreticisi, ABD'de yeni yenilenen Model Y SUV'un teşviklerden önce 46.630 dolar başlangıç fiyatıyla yeni bir arkadan itişli versiyonunu ekledi.