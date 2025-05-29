Elon Musk'ın açıkladı: Testler başarılı, olay yaşanmadı

Milyarder iş insanı Elon Musk yaptığı açıklamada, Tesla'nın Teksas'ta sürücüsüz Model Y araçlarını test ettiğini ve ilk üniteyi Haziran ayında teslim etmeyi hedeflediğini söyledi.



Musk bu yılın başlarında böyle bir lansmanın 10 ya da 20 Model Y aracıyla başlayacağını söylemişti.



X gönderisinde "Planlanandan bir ay önce" dedi ve testlerde herhangi bir "olay" yaşanmadığını da sözlerine ekledi.



Daha önce Tesla'nın robotaksi testlerine yalnızca Haziran ayı sonuna kadar başlamayı hedeflediğini söylemişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden ayrılacağını söyleyen milyarder, lansman için bir zaman çizelgesi vermezken, Bloomberg News Tesla'nın 12 Haziran'da Austin'de robotaksi hizmetini başlatmayı hedeflediğini bildirmişti.



Tesla, Reuters'in normal mesai saatleri dışında yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Musk yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın çalkantılı bir verimlilik hamlesine öncülük ettiği, birkaç federal kurumu altüst ettiği ve nihayetinde istediği kuşak tasarrufunu sağlayamadığı yönetiminden ayrıldığını söyledi.



Artan rekabetle birlikte Tesla satışları dünya çapında düşerken, Musk sağcı siyasi görüşleri ve Trump için yaptığı çalışmalar nedeniyle tepkiyle karşılaşıyor.