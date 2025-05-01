Elon Musk'ın politika merakı Tesla'yı ateşe attı... Yeni CEO aranıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Tesla yönetim kurulu üyeleri yaklaşık bir ay önce CEO Elon Musk'ın halefini bulmak için çeşitli yönetici arama firmalarıyla temasa geçti.



WSJ'ye göre, Musk'ın Trump yönetimiyle olan yoğun ilişkisinin tetiklediği yönetim kurulunun bu girişiminin mevcut durumu belirlenemedi.



Musk geçtiğimiz hafta Trump yönetimine ayırdığı zamanı önemli ölçüde azaltacağını ve Tesla'yı yönetmek için daha fazla zaman harcayacağını söyledi.



Musk'ın federal istihdamı azaltma çabalarına öncülük ettiği Devlet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) çalışmaları, Trump başkanlığının en tartışmalı yönlerinden biri oldu ve Tesla'dan uzak kaldığı süre, yaşlanan EV serisinin satışları düşerken yatırımcılar için ek bir endişe kaynağı oldu.



Avrupa'da aşırı sağcı politikaları benimsemesi de Musk ve şirkete karşı protestoların yanı sıra ABD ve Avrupa'daki showroom ve şarj istasyonlarında vandalizme yol açtı.



Rapora göre, yönetim kurulu üyeleri Musk ile görüştü ve ondan Tesla'da daha fazla zaman geçireceğini kamuoyuna açıklamasını istedi.



Ancak aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Musk'ın halefiyet planlamasından haberdar olup olmadığının ya da Tesla'da daha fazla zaman geçirme sözünün çabaları etkileyip etkilemediğinin belirsiz olduğu belirtildi.



Tesla ve Musk, Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.



TESLA KRİTİK DÖNEMEÇTE



Küresel rekabetin arttığı bir ortamda Musk, yeni ve uygun fiyatlı bir elektrikli araç platformu yaratma vaadinden sürücüsüz taksiler ve insansı robotlar üretmeye yönelerek Tesla'nın bir otomobil üreticisi yerine bir yapay zeka ve robotik şirketi olarak geleceğinin altını çizdi.



Şirketin değerinin büyük bir kısmı bu vizyona dayanıyor ve bazı yatırımcılar Trump'ın bu vizyonun ilerlemesine yardımcı olacağına inanıyor. Geçtiğimiz hafta federal düzenleyiciler otonom araçların test edilmesine yönelik kuralları hafifleterek Tesla'nın hisselerini artırdı.



WSJ, kurucu ortak JB Straubel de dahil olmak üzere bazı Tesla yöneticilerinin, şirketin emin ellerde olduğuna dair güvence vermek için büyük yatırımcılarla görüştüğünü söyledi.



Aktivist yatırımcılar uzun süredir Tesla'nın yönetim kurulunu bağımsızlıktan yoksun olmakla ve Musk'ı dizginleyememekle suçluyor.



Tartışmalı maaş paketini savunduğu Musk tarafından seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, kendi maaş paketi ve bunun Tesla ve Musk'ın gözetimini tehlikeye atıp atmadığına dair sorular nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı. Denholm iddiaları reddetti ve bir sözcüsü de aldığı ücretin adil olduğunu söyledi.



Habere göre, Musk'ın kardeşi Kimbal Musk ve medya patronu Rupert Murdoch'ın oğlu James Murdoch'ın da yer aldığı sekiz kişilik Tesla yönetim kurulu, bağımsız bir direktör eklemek istiyordu.