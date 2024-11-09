Elon Musk'ın seçim yatırımı: 384 katı kazandı, Tesla durmuyor

Elon Musk'ın seçim yatırımı daha ilk günlerden meyvesini toplamaya başladı. Trump'ı destekleyen Musk, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadı. Aradan geçen bir haftada ise serveti 50 milyar dolar arttı. Böylece Musk'ın seçim harcamalarının getirisi bir haftada 384 kat oldu. Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

Elon Musk'ın seçim yatırımı: 384 katı kazandı, Tesla durmuyor
Elon Musk, hayatının en riskli bahsinden milyonlar kazanıyor

Elon Musk, hayatının en riskli bahsinden milyonlar kazanıyor

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'ın elektrikli araç şirketi 'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

ABD'de 'ın başkan olarak seçilmesinin ardından Tesla'nın ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentileri arttı.

Tesla'nın CEO'su Musk, Trump'ın en büyük destekçisi konumundaydı. Kampanya sürecinde 130 milyar dolardan fazla bağışlamıştı.

Şirketin hisseleri, dün yüzde 8 yükselişle 321 doları aştı. Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. 6 aylık periyotta ise şirketin hisseleri yüzde 87 yükseldi.

ABD'de Tesla'ya yönelik bazı düzenleyici kararların ertelenebileceği iddia edildi. Şirketin otonom araç teknolojileri için pozitif bir yasal çerçeve yaratılabileceği belirtildi.

Tesla, ekim ayında robotaksi, robovan ve Optimus robot planını açıklamıştı.

50 MİLYAR DOLAR  DAHA KAZANDI

Öte yandan Musk'ın serveti seçimden bu yana yaklaşık 50 milyar dolar arttı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Musk'ın 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Son veriler ise bu rakamın 314 milyar dolara çıktığını ortaya koydu.

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