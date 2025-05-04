Elon Musk'ın şehri kuruldu: Starbase

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın SpaceX'i etrafında merkezleşmiş yeni bir şehir kuruldu. Dün yapılan oylamayla birlikte neredeyse tamamen SpaceX çalışanlarından ve şirketle bağlantılı kişilerden oluşan yeni bir şehrin yolu açıldı. Şehrin adı da Starbase oldu.



Son oylamada, 212 kişi birleşme lehine, 6 kişi ise karşı oy kullandı. Yasa tasarısının geçmesi için sadece 143 oy yeterli oldu.



Cameron County Seçim Yöneticisi Remi Garza, "Önlemin başarısız olması istatistiksel olarak resmi olarak imkansız. Cameron County yeni bir şehre kavuşmak üzere." dedi.



MUSK KUTLADI



Musk, cumartesi gecesi X'te yaptığı paylaşımda oylamayı kutladı. Musk "Starbase, Teksas artık gerçek bir şehir!" diye yazdı.



Oylamanın hemen ardından yeni şehir için bir X hesabı oluşturuldu.



Hesap, SpaceX'in resmi hesabından tekrar paylaşılan ilk gönderisinde, "Bir şehir olmak, insanlığın uzaydaki geleceği için çalışan erkekler ve kadınlar için mümkün olan en iyi topluluğu inşa etmeye devam etmemize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.



Garza, oylamanın geçmesiyle birlikte ilçedeki komisyon üyelerinin iki hafta içinde sonuçları değerlendireceğini söyledi. Daha sonra bir yargıç, seçim sonuçlarını ve yeni şehrin resmi olarak kurulmasını ilan eden bir emir verecek.



Starbase'in yeni şehri, Teksas'ın güney ucunda, Meksika sınırına yakın bir kıyı noktasında yaklaşık 1,5 mil karelik bir alanı kaplıyor. Bu alan, SpaceX genel merkezine ev sahipliği yapıyor ve şirketin güçlendiricilerini ve motorlarını inşa ettiği ve devasa Starship roketini test uçuşlarında fırlattığı yer olarak biliniyor.



MUSK İÇİN ZAFER



Oylama sonucu, son birkaç aydır ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle olan ilişkisi nedeniyle yaygın bir tepkiyle karşı karşıya kalan Musk için çok ihtiyaç duyulan bir zaferdi. Musk, sözde Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) şefi olarak atandı ve federal kurumlarda kapsamlı işten çıkarmalar ve kesintiler gerçekleştirdi.



Bunun üzerine ülke çapında Musk'a karşı protestolar patlak verdi ve milyarderin elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın kârları düştü.



STARBASE'İN BELEDİYE BAŞKANI DA BELLİ OLDU



Cumartesi günkü seçim, yeni şehri dahil etmenin yanı sıra Starbase'in ilk belediye başkanı Bobby Pedden'ı ve iki şehir komisyon üyesi Jordan Buss ve Jenna Petrzelka'yı da seçti.



İlçe seçim kayıtlarına göre, Cumartesi günü Cameron County özel seçiminde oy kullanmaya uygun 283 kişi vardı. Uygunluk, bir sakinin evinin önerilen yeni şehrin sınırları içinde olup olmadığına göre belirlendi.



Ne SpaceX ne de Musk, roket şirketinin operasyonları etrafında bir şehir kurmanın amacını detaylandırmadı. Ancak, bölgenin belediye tarafından daha fazla kontrol edilmesinin SpaceX'in testleri ve roket fırlatmaları etrafındaki bürokrasi ve kısıtlamaların bir kısmını hafifletebileceği yönünde spekülasyonlar oldu.



Şu anda SpaceX'in, roket fırlatmaları sırasında insanların güvenliğini sağlamak amacıyla Boca Chica Plajı ve Boca Chica Eyalet Parkı'na otoyolu kapatmak ve halkın erişimini engellemek için Cameron County'deki yetkililerden izin alması gerekiyor.



CNBC'nin haberine göre, sık sık gerçekleşen kapanışlar SpaceX'e karşı yasal şikayetlerin artmasına neden oldu ve Carrizo Comecrudo Teksas Kabilesi, Güney Teksas Çevre Adalet Ağı ve Sınır İşçileri Birliği gibi yerel sakinler ve aktivistlerin protestolarına yol açtı.



SpaceX'in yeni kurulan Starbase şehrinde faaliyet göstermesiyle birlikte işler yakında değişebilir; ancak belki de dirençle karşılaşılabilir.



Cameron County Yargıcı Eddie Trevino, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Şu anda bu yetki yalnızca Cameron County ve benim ofisimde bulunuyor. SpaceX'in operasyonlarında ve ayrıca Boca Chica Plajı'na yeterli bildirim ve kamu erişimi sağlamada iyi işbirlikçileri ve ortakları olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyoruz." dedi.



Trevino, yerleşik prosedürlerde herhangi bir değişikliğin gereksiz olacağını söyledi.