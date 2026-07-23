Elon Musk'ın sözleri spekülasyonları güçlendirdi

Tesla 'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk çarşamba günü, elektrikli araç üreticisinin, trilyon doların üzerinde değere sahip diğer şirketi SpaceX ile birleşme spekülasyonuna dair açık bir kapı bırakırken bu olasılığı tamamen reddetmeyen ve şirketler arasındaki artan örtüşmeye atıfta bulunan bir açıklama yaptı.

Tesla'nın kazanç açıklaması toplantısında, "SpaceX ile birçok alanda yaptığımız iş birliklerinden de anlayabileceğiniz gibi, aradaki örtüşme giderek artıyor." diyen Musk, bu toplantının şirket birleşmeleri ve benzeri konuların konuşulması için doğru bir yer olmadığını da belirterek adımların sürece uygun bir şekilde atılması gerektiğini ekledi.

Yatırımcılar ile analistlerin, Musk'ın elektrikli araç ve uzay şirketlerinin birleştirilmesi hakkında uzun zamandır spekülasyonda bulundukları bu tartışma, SpaceX'in rekor kıran 75 milyar dolarlık halka arz süreci sırasında daha da yoğunlaştı.

Musk yaptığı açıklmanın ardından, Tesla'nın Genel Hukuk Müşaviri Brandon Ehrhart'ı göreve çağırdı. Ehrhart ise SpaceX'i çok sayıda faydalı işlem sağlayan harika bir ortak olarak nitelendiren kalıplaşmış ifadeler kullandı.

Tesla yatırımcısı Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı Gene Munster, görüşme sonucunda bu şirketlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde birleşmesinin kaçınılmazlığına daha da ikna olduğunu söyledi.

"Bugün bu ikilinin birleşme olasılığını yüzde 90 olarak değerlendiriyorum," diyen Munster sosyal medyada yayınladığı bir videoda, "Dün sorsaydınız yüzde 80 derdim." ifadesini dev sözlerine ekledi.

Tesla, halihazırda bazı SpaceX projeleri için batarya ve üretim teknolojileri sağlıyor.

Şirketler ayrıca yapay zeka çipleri üretmek üzere tasarlanmış bir yarı iletken üretim tesisi olan Terafab'ı ortaklaşa geliştiriyor.

MUSK'IN KURUMSAL İMPARATORLUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM

Şirketlerin birleşmesini destekleyenler, bu hamlenin Musk'ın kurumsal imparatorluğunun yönetimini basitleştirerek yapay zeka, robotik, üretim, enerji ve uzay altyapısını kapsayan daha entegre bir iş alanı üretebileceğini savunuyor.

JPMorgan analistleri bu ay, iki kuruluş arasındaki operasyonel entegrasyonun zaten derinleştiğini belirterek, ortak mühendislik yeteneği, yapay zeka altyapısı, Terafab ve Musk'ın liderliğinin, nihai bir birleşmeyi kolaylaştıracak faktörler olduğunu açıkladı.

Stifel analistleri ise daha da iyimser bir yaklaşım sergileyerek, "Birçok yatırımcının Musk'ın SpaceX'i Tesla ile birleştirmesinin kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü, onlar için asıl belirsizliğin gerçekleşme ihtimalinden ziyade ne zaman gerçekleşeceğinden ibaret olduğunu belirtti.

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell de Haziran ayında CNBC'ye verdiği demeçte, bu ihtimalin potansiyel avantajlarını dile getirerek şirketleri birleştirmenin, işletmelerin genel yönetimiyle beraber Musk'ın hayatını da biraz daha kolaylaştırabileceğini söyledi.

Ancak bazıları, iki şirketin birleşmesi sonucunda herhangi bir kurumsal işlemin zorlu engellerle karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Aynı araştırma notunda JPMorgan, SpaceX'in ABD hükümetiyle olan bağları nedeniyle özellikle de ulusal güvenlik endişelerinin sorunlara yol açabileceği Çin'de, her iki şirket için de düzenleyici onayların alınmasının pratik bir darboğaz oluşturduğuna dikkat çekti.

Analistler ayrıca Musk'ın SpaceX'te Tesla'ya kıyasla çok daha büyük bir oy hakkına sahip olduğunu ve bu durumun Tesla'nın halka açık hissedarları için yönetimsel hususları karmaşıklaştırdığını belirtiyor.