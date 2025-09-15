Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse alımı

Düzenleyici bir dosyaya göre, Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, otomobil üreticisinin yaklaşık 1 milyar dolar değerinde hissesini satın aldı.



Milyarder, hisseyi 12 Eylül'de bir tröst aracılığıyla dolaylı olarak satın aldı. Bu satın almalar, Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm'un Bloomberg News'e, şirketin piyasa değeri ve performansla bağlantılı bir dizi iddialı kilometre taşına ulaşması durumunda Musk için 1 trilyon doları aşabilecek bir maaş paketinin avantajları hakkında konuşmasıyla aynı zamana denk geldi.



Tesla hisseleri normal işlemler başlamadan önce yüzde 7,3'e kadar yükseldi ve hissenin yılbaşından bu yana yaşadığı düşüşü telafi etme yolunda ilerlediğini gösterdi.

