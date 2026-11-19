Milyarder iş insanı Elon Musk , Tesla 'nın altı veya yedi yolcu taşıyabilecek, direksiyon ve pedal içermeyen bir Model Y versiyonu geliştirmeyi planladığını söyledi, ancak şirketin aracın içini nasıl yapılandıracağına dair bir açıklama yapmadı.

Tesla CEO'su dün New York Times DealBook Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, direksiyonu veya pedalları olmayan iki koltuklu bir coupe olan Cybercab 'in, şirketin robotaksi hizmeti için kat edilen yolcu mesafesinin büyük bir kısmını karşılayacağını, ancak daha büyük bir otonom araca olan ihtiyacın hala devam ettiğini söyledi.

Musk "Eğer arabada bütün bir aile varsa, yine de otonom araçlara ihtiyacınız var. Bu yüzden planımız, direksiyonu ve pedalları olmayan ve altı veya yedi kişilik grupları taşımak için uygun olacak otonom bir Model Y versiyonu geliştirmek." dedi.

Tesla Robotaksi halihazırda otonom araç filosunda Model Y'leri kullanıyor, ancak bu araçlar en fazla dört yolcu taşıyabiliyor.

Altı veya yedi yolcu taşıyabilen bir robotaksi, Tesla'ya daha büyük gruplara hizmet etme olanağı sağlayacak ve bu da ABD otonom araç çağırma pazarının nispeten yetersiz hizmet verilen bir segmentini oluşturacak.

Waymo'nun Jaguar SUV'larına kıyasla daha geniş bir araç platformu olması beklenen Ojai modeli, dört kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip.

Uber, Lucid'in altı kişiye kadar oturma kapasitesine sahip Gravity SUV modeliyle robot taksi hizmetini başlatmayı planlıyor.