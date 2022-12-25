Emekli aylıklarına zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Yeni rakamla asgari ücrete ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,5 artış yapıldığına dikkati çeken Ergün, "Hükümetten bu oranlardaki bir artışı emekli aylıkları için de yapmasını istiyoruz. Emeklilerin buna çok ihtiyacı var. Çünkü bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

2002'de net asgari ücret 184 lirayken, en düşük emekli aylığının 252 lira olduğunu dile getiren Ergün, Bu yıllar içerisinde en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin eşit olduğun bir tabloya dönüştü. 2016'da en düşük emekli aylığının 1242 lira, asgari ücretin ise 1300 lira olmasıyla tablo asgari ücret lehine değişti. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının sürekli üzerinde oldu" ifadelerini kullandı.

2000'DEN SONRA EMEKLİ OLANLAR İÇİN İNTİBAK TALEBİ

Ergün, son artışla asgari ücretin 8 bin 506 liraya yükselmesine rağmen en düşük emekli aylığının 3 bin 500 lirada kaldığına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500 lira alıyor. Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda, milyonlarca emekli, asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor."

Ergün, İşsizlik Sigortası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarının getirdiği aylık hesaplanma sisteminin emeklilerin aleyhine işlediğini belirterek, bunun giderilmesi için norm ve standart birliğini esas alan yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



