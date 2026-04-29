Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan açıkladı
29.04.2026 12:51
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Kurban Bayramı ikramiyeleri 4 bin lira olarak ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.