Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan açıkladı

29.04.2026 12:51

Anadolu Ajansı

Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak ödenecek.

NTV - Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı ikramiyeleri 4 bin lira olarak ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

 

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.