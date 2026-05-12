Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

12.05.2026 15:15

Anadolu Ajansı

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu.

NTV - Haber Merkezi
Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4 bin lira olacağını açıklanmıştı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs 2026 tarihlerinde emeklilerin hesaplarına geçeceğini açıkladı.

 