Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
12.05.2026 15:15
Anadolu Ajansı
Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu.
Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4 bin lira olacağını açıklanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs 2026 tarihlerinde emeklilerin hesaplarına geçeceğini açıkladı.