Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu (Bayram ikramiyesi ne kadar?)

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2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bin 100 liralık ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yasa ilk çıktığı zaman bin lira ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak bin 100 lira olarak ödendi.



SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;



17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022



22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.



Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;



1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,



2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.



BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022



2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.