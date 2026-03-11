Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
11.03.2026 13:12
Son Güncelleme: 11.03.2026 15:08
Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödemeleri 14 Mart'ta başlayacak.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi netleşti. Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları 14 Mart-19 Mart tarihleri arasında ödenecek.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaş ödemeleri için tarih belli oldu.
Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.
Cumhurbaşkanı, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
“HAYIRLI OLSUN”
Grup toplantısı çıkışında gazeteciler Erdoğan'a emekli ikramiyesine zam beklentisi olduğuna ilişkin bir soru da yöneltti.
Cumhurbaşkanı, "Gerekli açıklamayı yaptık, hayırlı olsun." diye yanıt verdi.
Bakan Işıkhan ödeme tarihlerini paylaştı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ NETLEŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 14 Mart - 19 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Buna göre; 4 (A) SSK kapsamında olanlardan, ödeme günü
- 17-18-19-20 olanlar 14 Mart'ta
- 21-22-23 olanlar 15 Mart'ta
- 24-25-26 olanlar 16 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.
4 (B) Bağ-Kur kapsamında olanlar ise;
- 25-26 olanlar 17 Mart'ta
- 27-28 olanlar 18 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.
4 (C) Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise ikramiye ve aylıklarını 19 Mart'ta alacak.
Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 14 Mart'ta hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 22 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce 14 Mart günü hesaplara yatırılacak.
Daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuda bir açıklama yapmıştı. Güler, "Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor." demişti.
Bölgede yaşanan son gelişmelere dikkat çeken Güler, "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.