Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaş ödemeleri için tarih belli oldu.

Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

“HAYIRLI OLSUN”

Grup toplantısı çıkışında gazeteciler Erdoğan'a emekli ikramiyesine zam beklentisi olduğuna ilişkin bir soru da yöneltti.

Cumhurbaşkanı, "Gerekli açıklamayı yaptık, hayırlı olsun." diye yanıt verdi.