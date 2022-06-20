Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak, 12 Temmuz'da ise sona erecek. Kurban Bayramı tarihlerinden önce ise bayram ikramiyesi hesaplara yatırılacak.



EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?



Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz, emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiye alacak.

Sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ



Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:



Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi



Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar



Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı



Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.



BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?



– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri



– Şehit yakınları ve gaziler



– Ölüm aylığı alanlar



– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,



– Geçici köy korucuları



– Şeref aylığı alanlar



– Şampiyon sporcular,



– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,



– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.