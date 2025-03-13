Emekli ikramiyesine zam teklifi komisyondan geçti

Emekli ikramiyelerini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek.



Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.



Düzenlemeden 15,5 milyon emeklinin faydalanması öngörülüyor.



BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıklamıştı.



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.



Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.