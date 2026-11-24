Emekli maaşı düzenlemesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Farklı alternatifler var
24.11.2026 10:00
Son Güncelleme: 24.11.2026 10:20
Cevdet Yılmaz, emekli zammında esas olanın enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları için yapılacak düzenlemeyle ilgili konuştu. Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş gibi unsurlara dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtladı. Yaklaşık 18 milyon emeklinin haber beklediği maaş düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yıl sonunu işaret ederek çalışmaların sürdüğünü belirtti.
"PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ ÖNEMLİ FAKTÖR OLACAK"
Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş gibi unsurların önemli bir faktör olacağını vurguladıktan sonra düzenlemenin sene sonundan önce Meclis'e sunulacağını bildirdi.
“FARKLI ALTERNATİFLER VAR”
Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durduklarını da vurgulayan Yılmaz, "Bütün senaryolarda esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve ama bunu da hakkaniyetle ve adaletle gerçekleştirmek var." dedi
Seyyanen zam ve refah payının ikisi bir arada mı yoksa ayrı ayrı mı verileceği sorusuna da yanıt veren Yılmaz, "Teknik bir çalışma sürüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analize girmem doğru olmaz." ifadesini kullandı.
Öte yandan geçen hafta partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmenin sene başından önce olacağını belirterek şunları söylemişti:
“Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli seferler dile getirmiştik. Bir önceki Kabine Toplantısı'nda da bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Yaş ve prim sayısına göre adaleti merkeze alan bir biçimde meseleyi değerlendiriyoruz. Emeklilerin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.”