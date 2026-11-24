Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtladı. Yaklaşık 18 milyon emeklinin haber beklediği maaş düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yıl sonunu işaret ederek çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ ÖNEMLİ FAKTÖR OLACAK"

Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş gibi unsurların önemli bir faktör olacağını vurguladıktan sonra düzenlemenin sene sonundan önce Meclis'e sunulacağını bildirdi.

“FARKLI ALTERNATİFLER VAR”

Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durduklarını da vurgulayan Yılmaz, "Bütün senaryolarda esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve ama bunu da hakkaniyetle ve adaletle gerçekleştirmek var." dedi

Seyyanen zam ve refah payının ikisi bir arada mı yoksa ayrı ayrı mı verileceği sorusuna da yanıt veren Yılmaz, "Teknik bir çalışma sürüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analize girmem doğru olmaz." ifadesini kullandı.