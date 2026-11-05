Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek. emekli maaşlarına yönelik yasal düzenlemenin tüm emeklilikleri kapsayacağını açıkladı. Şimşek, “Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek.” dedi. Şimşek, düzenleme üzerinde çalışıldığına dikkat çekerek, rakam vermek istemedi. Daha önce yapılan yorumlarda, emeklilere 15 bin liraya kadar seyyanen zam yapılabileceği belirtiliyordu.

NTV Muhaberi Özgür Akbaş, 4 Kasım 2026 tarihinde kulislerde konuşulan ve AK Parti kurmayların aktardığı bilgileri anlatmıştı:

“Emeklilere seyyanen zam olabileceği ve bu zammın da 10 bin lira ya da 15 bin lira olabileceği bir çalışmanın olduğu ifade ediliyor. Etki analizleri de ortaya çıkarılıyor. 10 bin lira olursa Hazine'ye yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık seyyanen zam olursa da 3,24 trilyon lira olduğu hesaplandığı ifade ediliyor.”

“AK Parti kurmayların aktardığı bilgiler çerçevesinde yıl sonunda tüm emeklilere bir enflasyon farkı verilecek.” diye konuşan Akbaş, “Enflasyon farkıyla beraber refah payı da verilmesi gündemde.” ifadesini kullanmıştı.

Akbaş, şöyle devam etmişti:

"Refah payı seçeneğinde ise yüzde 5 ile yüzde 20 arasındaki oranlar değerlendiriliyor. Enflasyon farkının yaklaşık yüzde 10 olması durumunda, refah payının en düşük emekli aylığına olası yansıması da hesaplandı. Buna göre, yüzde 5 refah payında aylığın yaklaşık 27 bin 84 liraya, yüzde 10’da 28 bin 262 liraya, yüzde 15’te 29 bin 440 liraya, yüzde 20’de ise 30 bin 617 liraya çıkması öngörülüyor. AK Partili kurmaylar, yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki oranları daha olası görüyor."