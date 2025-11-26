Emekli maaşında 2008 yılı tartışması. Konu yeni mi, maaş mı kesilecek?

Emekli maaşından kesinti veya “emekliler dikkat” gibi başlıklarla eski bir düzenleme yeniden gündeme getirildi.

2008 sonrası ilk kez işe girenler ileride emekli olduklarında tekrar çalışmaya başlar ise SGDP ödemesi olmayacak, yani ya emekli aylığını alacak ya da emekli kişi çalışırsa yeniden işyerinden ücretini alabilmesi için emekli aylığı kesilecek.

Bu düzenleme, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayısı yasa ile zaten yaşama geçmişti.

Düzenleme, yürürlükte olmasına karşın, bu uygulamanın yürürlüğe gireceği ve yürürlükten kalkacağı gibi haberler yapılıyor. Bu haberlerin önemli bölümü ise yapay zeka üretimi.

YAPAY ZEKA HABERLERİ

Konuyla ilgili haberlerde, düzenlemenin yürürlükte olmadığı gibi iddialar da var. Uzmanlar, yürürlükteki yasa maddesinin yeni çıkacak düzenleme gibi sunulmasının yapay zeka haberciliğiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Dikkat çeken bir haber şöyle deniliyor:

“Türkiye'de emekli olduktan sonra özel sektörde veya kamu kurumlarında çalışmaya devam eden yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir sosyal güvenlik başlığı gündemde. Kamuoyunda ve medyada, özellikle sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrası olan çalışan emeklilerin, emekli aylıklarını alırken aynı zamanda çalışmaya devam etme haklarının (yani çift maaş almanın) sona erebileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.” gibi yapay zekaya yazdırılmış haberlerle konu gündeme yeni gibi sunuldu.

Bir başka yapay zeka üretimi haberde ise, düzenlemenin yürürlüğe gireceği iddia edildi. Bu haberdeki ifade ise şöyle:

“Özellikle 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanları etkilemesi beklenen potansiyel düzenleme, emeklilerin hem maaşını alıp hem de çalışabilme durumunu kökten değiştirebilir.”

“Mevcut yasa, emekli çalışanların maaşının kesilmesini gerektirmese de, son günlerde basında yer alan haberler, özellikle sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 sonrası olan kişiler için önemli bir değişiklik sinyali veriyor. İddialara göre, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik sistemi kökten değişti.”