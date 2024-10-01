Emekli maaşında 2024-2025 farkı | Bakan Işıkhan: Ekiplerimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyor

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan ve 2024 yılı ile 2025 yılında ilk defa emekli olacak işçilere bağlanacak emekli aylıkları arasındaki fark hakkında bakanlıklar arasında görüşülmeye başlandı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan'a emekli aylıkları arasında oluşacak farka yönelik nasıl bir formül uygulanacağı sorusu yöneltildi.



Bu konuda henüz bir netlik olmadığını belirten Bakan Işıkhan, "Ekiplerimiz çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz." dedi.



Işıkhan, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.



2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 34 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Bu nedenle özel sektör işçileri için 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamu işçileri için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmanın 2025 yılına kıyasla daha avantajlı olduğu belirtiliyor.



ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?



Bakan Işıkhan'a çalışma saatlerinin kısıltılacağına ilişkin iddialar da hatırlatıldı. İddaları yalanlayan Bakan Işıkhan, "Böyle bir çalışmamız yok." ifadesini kullandı.

