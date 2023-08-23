Emekli maaşında iyileştirme | Yıldırım: Ciddi bir iyileştirme yapılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



A Haber yayınında konuşan Yıldırım, 2 bin 500 liradan 7 bin 500'e çıkarılan emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtti.



Düzenleme için yeni yasama dönemini işaret eden Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 lira alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak." dedi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ"



Enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan yıldırım, Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü belirtti ve "Enflasyon hükümetimizin birinci öncelliğidir." dedi.



Enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı olarak ineceğini söyleyen Yıldırım, "Düşüşü göreceğiz." diye konuştu.