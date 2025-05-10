Emekli maaşlarını yükseltecek teklif! Yüzde 3'e çıkarılması istendi

Türkiye'deki milyonlarca emekliyi ilgilendiren aylık bağlanma oranına ilişkin değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.



Mevcutta yüzde 2 olarak uygulanan aylık bağlanma oranının kanun değişikliğiyle yüzde 3'e çıkarılması talep edildi.



Böylece her yıl için 2 puan artan aylık bağlanma oranı 3 puan artmış olacak.



EMEKLİ MAAŞLARINA ARTIŞ GELEBİLİR



Başka bir deyişle 25 yıl fiili hizmette bulunmuş bir kişi emekli olmak istediğinde alacağı aylık bağlanma oranı yüzde 50'den yüzde 75'e çıkacak. Böylece emekli maaşı da yeni aylık bağlanma oranına göre artacak.



UZUN YILLAR ÇALIŞILIRSA ABO YÜKSELİYOR



5510 sayılı kanunun emekli aylığı bağlanmasını düzenleyen 29'uncu maddesinde aylık bağlama oranı her yıl için yüzde 2 olarak uygulanıyor.



Bu oranla 25 tam yıl çalışan sigortalıya yüzde 50 oranında aylık bağlanmasını ifade ediyor. Bu durum 25 yıl çalışmış kişinin prime esas kazancının yarısını emekli aylığı olarak almasına neden oluyor. 25 yılın altında çalışanlarda ise bu oran daha da düşük seviyede gerçekleşiyor.



İlgili kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.