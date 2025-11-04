Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak ayında ne kadar zam alacağına odaklanmışken 4 aylık enflasyon verisine göre yüzde 16,55 oranında zam Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eksi gelmediği sürece garanti altına alındı.



Memur ve memur emeklileri ne kadar enflasyon farkı alacağını merak diyordu. Yapılan hesaplamalara göre enflasyon farkı da yüzde 5 oldu.

