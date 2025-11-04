Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 aylık zam oranı belli olmuştu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak ayında ne kadar zam alacağına odaklanmışken 4 aylık enflasyon verisine göre yüzde 16,55 oranında zam Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eksi gelmediği sürece garanti altına alındı.

ve memur emeklileri ne kadar enflasyon farkı alacağını merak diyordu. Yapılan hesaplamalara göre enflasyon farkı da yüzde 5 oldu.

