SON DAKİKA HABERİ: Emekli memurlara ilave ikramiye ödenecek

3600 ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.



Emekli olmuş memurlar, ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.

Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.

Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.



İLAVE İKRAMİYEYE KİMLER HAK KAZANACAK?

İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.

KİMLERİN NE KADAR ALACAĞINI SGK AÇIKLAYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK, önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ilave ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak.