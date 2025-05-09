Emekli promosyonları güncellendi: 27 bin liraya kadar çıktı

Bankaların 3 yıllık emekli maaş ödemesine karşılık verdiği promosyonlarla ilgili yoğun rebaket sürüyor. En yüksek promosyon tutarı 27 bin liraya kadar çıktı. Haber: Sena Kiper Sıtacı

Emekli promosyonları güncellendi: 27 bin liraya kadar çıktı

Emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için bankalar arasındaki promosyon yarısı kızıştı.

Miktarlar güncellemeye başlandı. Kimi banka 12 bin lira promosyon ücreti verirken kimi ise bu ücreti 27 bin liraya kadar çıkartıyor.

Bankaların verdiği promosyanlardan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ile yetim aylığı alanlar faydalanabiliyor.

TAAHHÜT ZORUNLULUĞU

Emekli maaşını bir başka bankaya geçiren emekliler promosyonu almak için bankaya 3 yıl boyunca tahahütte bulunmak zorunda.

Bu rakamlar emeklilelerin maaşına ve bankaların koşullarına göre değişebiliyor.

Banka değişikliği için başvurular e-Devlet üzerinden veya banka şubelerinden yapılabiliyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyonları güncellendi Mayıs 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

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