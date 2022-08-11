Emekli promosyonuna haciz

Bankaların emekli promosyon yarışı hızlandı.

Birçok emekli, 7 bin 500 liraya kadar çıkan promosyon rakamları için bankalarla görüşmeye yapıyor.

Ancak son günlerde promosyonlar üzerinden farklı bir tartışma başladı.

Şikayetin konusu emekli maaşı promosyonlarına haciz konulması. Bazı bankaların emekliye verilen promosyona borç nedeniyle haciz uyguladığı söyleniyor.

Kanunen emekli maaşlarına haciz konulamıyor. Bankalara maaş taşınması için verilen promosyonlara haciz konusunda ise iki farklı görüş var.



MAAŞIN EKLENTİSİ

İlk görüş, promosyonun maaşın bir eklentisi olduğu ve bu nedenle hacze konu olamayacağı yönünde.

Konuyla ilgili NTV'ye konuşan avukat Umut Metin, "Eğer bir emeklinin maaşına, promosyonuna ilgili banka kendiliğinden adım atıp el koymak istiyorsa çok doğru adım olmaz" dedi.



Promosyonuna el konulan vatandaşların tüketici hakem heyetine başvuru yapması gerektiğini söyleyen Metin, "Eğer icra dosyası ile yapılan işlem sonrası uygulama doğduysa icra müdürlüğünün işlemine karşı icra müdürlüğünü de şikayet edebilirler" diye konuştu.

MAAŞTAN AYRI BİR KAZANÇ

İkinci görüşte ise promosyonun maaştan ayrı bir kazanç olduğu ve haciz işleminin yapılabileceği belirtiliyor.