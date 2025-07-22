Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı ödemesi için tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı ödemesi için tarih belli oldu

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

Memur ve memur emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Temmuz ayı emekli-memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farkında

Memur ve memur emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Temmuz ayı emekli-memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farkında

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Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 16.67 zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya yükseltildi.

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