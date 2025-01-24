Emekli sandığı maaş farkları bugün yatacak

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak.

Emekli sandığı maaş farkları bugün yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemeleri de hesaplara geçecek.

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