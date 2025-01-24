Emekli sandığı maaş farkları bugün yatacak
Emekli sandığı kapsamında aylık alanların maaş farkları bugün hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemeleri de hesaplara geçecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025
Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd
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