Emekli sandığı maaş farkları bugün yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.



Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemeleri de hesaplara geçecek.