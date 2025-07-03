Emekli ve memur maaşı netleşiyor: Enflasyon bugün açıklanacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Haziran ayı enflasyon rakamında. Haziran verisinin açıklanmasıyla, zamlar netleşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV yayınında, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2'nin altında gelmesini beklediğini söyledi.



Anketlere göre yüzde 1,6'lık enflasyon beklentisi var. Eğer böyle olursa SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,95, memur ve memur emeklisine de yüzde 15,85 artış yansıtılacak.



En düşük emekli aylığı, aynı oran yansıtılırsa 16 bin 921 liraya çıkacak.

Yılmaz, "Aynı oranı yanstırsanız 4 milyon emekliyi kapsayacak. Enflayondaki artışı onlara da yansıtacak bir formül üzerinde çalışıyoruz. 40 milyar ilave maliyet oluşturacak." dedi.



GÖRÜŞMELER SONRASI TEKLİF MECLİS'E GÖNDERİLECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon rakamının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşeceklerini söyledi.



Ardından da netleşen rakama göre hazırlanacak Kanun teklifi Meclis'e gönderilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyonu açıklamasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı da netleşecek.



SSK Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,09'luk fark oluştu.



Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 14,01 zammı kesinleşti.



Bu oranların üzerine, haziran ayı enflasyonu da eklenecek.



TÜİK'in bugün açıklayacağı rakamlarla ÖTV'de de 3 kalemde güncelleme yapılacak. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütüne otomatik olarak yansıyacak zam oranını Cumhurbaşkanının değiştirme yetkisi var.

