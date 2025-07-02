Emekli ve memur zamları yarın netleşiyor

En düşük emekli aylığına gelecek zammın netleşmesi için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamına çevrildi.



Edinilen bilgiye göre; halihazırda 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 6 aylık geriye dönük enflasyon oranı kadar arttırılacak.



Piyasadaki enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamalara göre; yüzde 16 civarında bir artış bekleniyor.



Bu da, en düşük emekli aylığının yaklaşık 2 bin 400 lira civarında arttırılarak 16 bin 870 liraya çıkması demek...





GÖRÜŞMELER SONRASI TEKLİF MECLİS'E GÖNDERİLECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün 3 Temmuz’u işaret etti.

Enflasyon rakamının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşeceklerini söyledi.



Ardından da netleşen rakama göre hazırlanacak Kanun teklifi Meclis'e gönderilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyonu açıklamasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı da netleşecek.



SSK Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,09'luk fark oluştu.



Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 14,01 zammı kesinleşti.



Bu oranların üzerine, haziran ayı enflasyonu da eklenecek.

