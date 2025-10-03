Emekli ve memurun yeni zam verileri netleşti

Memurlar toplu sözleşmeye göre artış alırken enflasyona göre fark hesaplaması yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarında ise doğrudan enflasyon belirleyici olacak.

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını son dakika açıkladı. Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını hak etti. Bu rakamlara ek olarak enflasyon farkı da verilecek.



EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?



Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 33,29 arttı, aylık yüzde 3,23 oldu.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 2.38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13.65 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık toplamda enflasyon yüzde 7,50 oldu.



Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu.

GERİYE KALAN ÜÇ AYLIK ENFLASYON BEKLENECEK

Ortaya çıkan üç aylık zam oranlarına göre yapılan hesaplama henüz net değil. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara geçmiş olacak. Bu nedenle geriye kalan 3 ayın enflasyon verisinin takip edilmesi gerekiyor.



