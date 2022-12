Emekliler Derneği'nden EYT'de yaş şartı tepkisi

İlişkili Haber EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca kişinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında olduğunu ve bu insanların bir an evvel emekli olmayı beklediğini söyledi.



Emekliyi temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, hükümetin EYT düzenlemesi konusundaki çalışmasını memnuniyet karşıladıklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:



"EYT düzenlemesinin kapsamına dair en net açıklamayı, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'den duyduk. Bakan Bey'in, 'Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil' şeklindeki açıklamalarını önemsiyoruz. Bu açıklamaya rağmen son günlerde EYT düzenlemesinde 50 yaş sınırının getirileceği yönündeki haberleri şaşkınlıkla takip ediyoruz. Yetkililerden bu haberleri bir an önce yalanlamalarını bekliyoruz. Çünkü EYT zaten çalışanların yaş şartı sebebiyle emekli olamaması sonucu ortaya çıkan bir sorun. Bu sorunun tek ve kalıcı çözümü, yaş şartının tamamen kaldırılmasından geçer."



"AYLIKLAR TEK BİR KRİTER ÜZERİNDEN HESAPLANMALI"



Emeklilerin çözüm bekleyen sorunlarına da değinen Ergün, bunların başında 2000 yılından sonra emekli olanların intibak hakkının geldiğini vurguladı.



TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de yapılmasını da talep ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Karma emekli aylığı hesaplanmasıyla emekli olanlar, intibak yapılmasını bekliyor. Sosyal güvenliğin temel ilkesi, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanmasını öngörmekte. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmadığından, her bir emekli aylık hesaplanmasına itiraz etmektedir. Yapılması gereken, 2000'li yıllara ait aylık hesaplamalarının tek bir kriter üzerinden yapılmasıdır. Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını bekliyoruz."