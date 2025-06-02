Emekliler dikkat! Maaşlar erken yatacak
Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin maaşlarının erken yatacağını açıkladı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu. Emekli Sandığı'ndan maaş alanlar için maaş ödeme günü bir gün geriye çekildi ve 4 Haziran 2025 olarak belirlendi.
Böylece Emekli Sandığı mensubu emekliler bayram öncesinde maaşlarını almış olacak.
SGK'dan yapılan açıklama şöyle:
Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Maaş
- Emekli Sandığı
- Emeklilik