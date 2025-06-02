Emekliler dikkat! Maaşlar erken yatacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu. Emekli Sandığı'ndan maaş alanlar için maaş ödeme günü bir gün geriye çekildi ve 4 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Böylece Emekli Sandığı mensubu emekliler bayram öncesinde maaşlarını almış olacak.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:



Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.