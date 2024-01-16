Emekliler ne kadar ek zam alacak? Prof. Dr. Cem Kılıç tahminini açıkladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklardaki iyileştirmenin ne kadar olacağını merak ediyor.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından ek zammın açıklanması bekleniyor.



NTV'ye konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç zam beklentisini açıkladı.



Kılıç şunları söyledi: "Memur emeklileri açısından durum yüzde 49,25 olarak netleşmişti. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi için maaşlar enflasyonla artırıldığı için yüzde 37,57 olmuştu. Arada yaklaşık 12 puanlık fark oluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekliler arasındaki adil olmayan durumun dengeleneceğine yönelik ifadelerde bulundu. 2024'ün tamamına bakılacağını ifade etti.



Kanaatimce önümüzdeki temmuz ayındaki artışları da dikkate alan düzenlemeyi duyacağız. Temmuz ayı için muhtemeldir ki işçi ve Bağ-Kur emeklisi bu sefer memurdan daha fazla artış oranına sahip olacak. Dengeleyebilmek için yaklaşık 4,5-5 puan civarında artış söylenebilir. O da yüzde 42'ler civarında bir artış. Böylece temmuzda memur emeklisi ve işçi emeklisi alacakları zam oranı eşitlenecek. Her iki kesimi de eşitlemek adına 42 civarında bir artışın yapılacağını söyleyebilirim. Bunun üzerinde de olabilir. Ama Yılmaz'ın söylediklerinden çıkardıığım kadarıyla durum bu yönde gerçekleşecek."



EMEKLİLER EK ZAMMI NE ZAMAN ALIR?



"Emekliler ek zammı ne zaman alabilir?" sorusunu yanıtlayan Kılıç, "Bu aya yetişmesi mümkün görünmüyor. Meclis'ten karar çıkması gerekiyor. Ocak değil de şubat ayında farkın alınacağı kanaatindeyim." dedi.

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