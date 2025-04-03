Emeklilere bayram ikramiyesi: Fark ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu.



Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilmişti. 3 bin liralık kısım Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmıştı.



1000 liralık fark ödemeleri ise bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.



BAYRAM İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;



17-21 arasında olanlar 3 Nisan,

22-26 arasında olanlar 4 Nisan,



4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan,



4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihinde farkları alacak.