Emeklilere bayram ikramiyesi: Fark ödemeleri bugün başlıyor

SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemelerine bugün başlıyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi: Fark ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu.

Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilmişti. 3 bin liralık kısım Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmıştı.

1000 liralık fark ödemeleri ise bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan,
22-26 arasında olanlar 4 Nisan,

4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan,

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihinde farkları alacak.

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