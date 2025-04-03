Emeklilere bayram ikramiyesi: Fark ödemeleri bugün başlıyor
SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemelerine bugün başlıyor.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu.
Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilmişti. 3 bin liralık kısım Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmıştı.
1000 liralık fark ödemeleri ise bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;
17-21 arasında olanlar 3 Nisan,
22-26 arasında olanlar 4 Nisan,
4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan,
4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihinde farkları alacak.
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