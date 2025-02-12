Emeklilere bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesi için merakla beklenen tarih belli oldu.

TRT Haber'in haberine göre emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak düzenleme, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.



BAKAN IŞIKHAN, "RAKAM SÖYLEMEK İÇİN ERKEN" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' raporunun, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına katılmıştı.



Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

