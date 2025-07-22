Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi.



Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere yönelik kampanya yaptı.



ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ



Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz verilecek.



HALKBANK'TAN ÜCRETSİZ OTOPARK AVANTAJI



Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.



PROMOSYONLARINIZI DA KONTROL EDİN



Emekli maaş promosyonları bankalar tarafından güncelleniyor. Mevcut promosyonunuz varsa da daha yüksek promosyon veren bankaya maaşınızı taşıyarak yüksek promosyon elde edebilirsiniz.