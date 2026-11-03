Emeklilere ek zam mesajı. Bakan Işıkhan resmen açıkladı

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam ve iyileştirmelere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk açıklamayı yaptı.

Bakan Işıkhan "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YAPILAN ZAM FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Işıkhan "2026-2027 toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır." ifadesini kullandı.