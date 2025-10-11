Emeklilere ikramiye adımı... Yunanistan harekete geçti, ödeme tarihi belli oldu

Yunanistan, düşük gelirli Bulgarlar gibi yabancı emekliler de dahil olmak üzere emeklilere 250 Euro'luk bir ikramiye sunarak maddi destek sağlıyor. Ödemeler, alıcılardan herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan 15 Kasım'a kadar otomatik olarak gerçekleştirilecek.



Tutar, medeni duruma göre değişiklik gösteriyor. Bekar emekliler 250 Euro alırken, çiftler toplam 500 Euro alabilir. Bu yeni yıllık yardım, normal Aralık ayı emeklilik ödemelerine eklenecek ve Kasım ayında hesaplara yatırılacak.



250 Euro'luk ikramiye tamamen vergiden muaf olacak ve devlet veya üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez, devredilemez veya kesintiye uğratılamayacak.



2025 yılı için program, 2024 yılında 65 yaşına girecek kişileri, yani 31 Aralık 1959 veya öncesinde doğanları kapsıyor. Uygunluk ayrıca gelir ve varlık kriterlerine de tabi tutuluyor. Vergilendirilebilir veya vergiden muaf olsun, yıllık toplam aile geliri, bekar alıcılar için 14 bin Euro'yu, çiftler veya birlikte yaşayan partnerler için 26 bin Euro'yu aşmaması gerekiyor. Ayrıca, bireyin, eşin veya partnerin ve bakmakla yükümlü olduğu çocukların sahip olduğu gayrimenkullerin toplam değeri, bekarlar için 200 bin Euro'nun, çiftler için ise 300 bin Euro'nun altında kalması gerekiyor.